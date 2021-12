Duizenden betogers tegen coronamaatregelen in Duitsland en Frankrijk

Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn zaterdag weer duizenden tegenstanders van de coronamaatregelen op straat gekomen.

In Frankrijk kenden de manifestaties tegen de gezondheidspas zaterdag een lichte opleving. Volgens de autoriteiten demonstreerden 25.500 mensen in het hele land voor het 23ste opeenvolgende weekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde 131 acties in het hele land. Volgens de politie van Parijs daagden er 5.500 demonstranten op in de hoofdstad, waarvan 4.900 in oproep van de uiterst rechtse Florian Philippot.

Er waren zowat 5.000 demonstranten meer dan vorige zaterdag, toen 20.646 mensen demonstreerden tegen de gezondheidspas in Frankrijk. Twee weken geleden, op 4 december, waren er volgens Binnenlandse Zaken 18.600 demonstranten. De mobilisatie ging medio juli van start en kende zijn piek op 7 augustus met 237.000 demonstranten. Sindsdien was er volgens de officiële cijfers een geleidelijke daling.

In Duitsland kwamen meerdere duizenden manifestanten bijeen in Hamburg. Ze verzetten zich onder meer tegen een mogelijke vaccinatieplicht voor bepaalde bevolkingsgroepen. De organisatoren riepen de deelnemers meermaals op om vreedzaam te betogen en mondmaskers te dragen. Dat laatste is sinds vrijdag verplicht bij manifestaties in de stad.

De politie in Hamburg had gerekend op zowat 8.000 deelnemers aan de betoging. Tegelijk werden ook drie tegenbetogingen georganiseerd waar een duizendtal manifestanten verwacht werden.

Ook in de hoofdstad Berlijn, waar momenteel een verbod geldt op geplande manifestaties, kwam opnieuw een kleine groep tegenstanders van de coronamaatregelen samen aan de Brandenburgse Poort. Volgens de politie ging het om enkele honderden.

In de oostelijke stad Cottbus legde de politie een betoging met ruim 3.000 deelnemers stil omdat er te veel mensen waren. Veel manifestanten hielden zich er ook niet aan de mondmaskerplicht. Vijftien mensen werden opgepakt.

Een kleine 2.000 mensen gingen volgens de politie dan weer de straat op in de noordelijke stad Schwerin, onder hen ook gezinnen met kinderen. Ze riepen onder meer op tot een einde aan de “vaccinatiewaanzin”.

Ook in Freiburg, in het zuidwesten, kwamen zowat 2.900 betogers tegen de coronamaatregelen samen, terwijl 300 mensen er een tegenbetoging hielden.

Voorts waren er onder meer nog manifestaties in Düsseldorf, Frankfurt, Trier en verscheidene steden in Beieren. In Dresden (oosten) werd actiegevoerd met een autostoet van 185 voertuigen.