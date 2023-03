Duizenden banen bedreigd bij Duitse warenhuisketen Galeria, moederbedrijf van Inno

Europese Commissie wil meer mijnbouw om “groene ambitie waar te maken”

De Europese Commissie wil de komende jaren tien procent van de sterk stijgende behoefte aan kritieke grondstoffen uit eigen bodem gaan opdiepen. Dat staat volgens de Nederlandse krant Trouw in een nog niet gepubliceerd voorstel van de Europese Commissie. De meeste mijnen in de Europese Unie werden in de jaren zeventig gesloten, maar nu is er opnieuw sprake van het delven van grondstoffen.