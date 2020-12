Duizenden automobilisten al sinds woensdag door sneeuwstorm vast op Japanse snelweg, sneeuwrecords sneuvelen in noordoosten VS

Honderden door Nigeriaan­se terreur­groep Boko Haram gekidnapte scholieren terug in veiligheid

17 december Honderden scholieren in Nigeria zijn weer in veiligheid nadat ze waren gekidnapt. Dat heeft de Nigeriaanse staatstelevisie donderdag gemeld. Het is nog niet duidelijk of alle 333 ontvoerde scholieren weer vrij zijn. Terreurorganisatie Boko Haram claimde de kidnapping. Eerder vandaag had de Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram gezegd verantwoordelijk te zijn voor het verspreiden van beelden van de in Katsina ontvoerde scholieren. Een van de jongens op die beelden riep op alle scholen in de regio te sluiten, behalve koranscholen. Ook werd geëist dat de regeringstroepen zich terugtrekken uit Katsina, een deelstaat in het noorden van het West-Afrikaanse land.