Duizenden arrestaties bij protesten in Rusland tegen oorlog

Bij protesten in Rusland tegen de oorlog in Oekraïne zijn zondag zeker 3500 mensen aangehouden, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. 1700 mensen zouden zijn gearresteerd in Moskou, 750 in Sint-Petersburg en nog eens 1061 in andere steden. Volgens het ministerie zouden zo’n 5200 mensen hebben geprotesteerd, hetgeen zou betekenen dat meer dan de helft van de demonstranten is opgepakt.

Burgerrechtenorganisatie OVD-Info meldde de detentie te hebben gedocumenteerd van minstens 2578 demonstranten, verspreid over 49 Russische steden.

De gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalni had Russen opgeroepen om op 6 maart te protesteren tegen de oorlog. Ook riep hij mensen in andere landen op de straat op te gaan. “Laat de wereld zien dat Russen geen oorlog willen. Kom naar de pleinen in Berlijn, New York, Amsterdam of Melbourne, waar dan ook. We zijn verantwoordelijk voor de toekomst van Rusland”, berichtte de oppositieleider vrijdag via sociale media. “Door Poetin staat Rusland nu voor veel mensen gelijk aan oorlog. Dat is niet juist: het was Poetin die Oekraïne aanviel, niet Rusland.”

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski riep inwoners van Rusland zondag op te protesteren zolang het nog kan. “Burgers van Rusland. Voor jullie is dit niet alleen een worsteling voor vrede in Oekraïne. Dit is een strijd voor jullie land”, zei Zelenski in een televisietoespraak, waarin hij het Russische volk rechtstreeks in hun eigen taal toesprak. “Als je nu stil blijft, zal later alleen jouw armoede voor je spreken en alleen onderdrukking zal dan antwoorden.” Volgens Zelenski staan Russen voor de keuze tussen “leven en slavernij”. Russisch is ook Zelenski’s eerste taal.

Protest tegen de oorlog is in Rusland vrijwel verboden en de autoriteiten in Moskou hebben opgeroepen zich achter president Vladimir Poetin te scharen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde zaterdag in een reactie op de oproep van Navalni dat illegale protesten zouden worden tegengehouden en dat de organisatoren ter verantwoording worden geroepen.

Vrijdag keurde de Russische president Vladimir Poetin een wet goed die “valse informatie” over de activiteiten van het Russische leger in Oekraïne moet bestraffen. De straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel en zullen worden gegeven voor het verspreiden van “leugenachtige informatie” die “zware gevolgen” heeft voor de Russische strijdkrachten. Ze zijn van toepassing op de bevolking in het algemeen, niet alleen op journalisten.

Russische en buitenlandse media hebben naar aanleiding van die wet aangekondigd dat zij hun activiteiten in Rusland zullen opschorten.