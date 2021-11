Duizenden apen vullen hun maag tijdens Thais festival

In de stad Lopburi, centraal gelegen in Thailand, werd na twee jaar opnieuw het Monkey Festival op poten gezet. Door de pandemie konden de festiviteiten vorig jaar niet doorgaan. Toeristen keren geleidelijk terug naar Thailand nadat de regering een quarantainevrij beleid voor gevaccineerden lanceerde. Het festival bleek een populaire trekpleister. Thailand zag deze maand al meer dan 100.000 reizigers, dat getal is even hoog als het aantal toeristen in de eerste tien maanden opgeteld.