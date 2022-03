Duizenden Albanezen protesteren tegen prijsverhogingen

Het is al de vierde dag van massaal protest in verschillende Albanese steden. In het Balkanland verdienen mensen gemiddeld 490 euro per maand. De koopkracht van de Albanezen is al zwak, maar dreigt nu nog hard te worden getroffen door de prijsstijgingen. Betogers hielden borden in de lucht en scandeerden slogans gericht aan het kabinet van premier Edi Rama, terwijl ze van het Skanderbeg-plein in Tirana naar de regeringszetel stapten. In de noordelijke stad Lezha blokkeerde een groep manifestanten korte tijd het verkeer op een nationale weg.