Duizend mensen geëvacueerd in British Columbia vanwege branden

Honderden overlij­dens in VS en Canada mogelijk gelinkt aan hittegolf

1 juli In het westen van de Verenigde Staten en Canada zijn nu al honderden mensen plots gestorven. De overlijdens zijn mogelijk gelinkt aan de hittegolf die de regio teistert. Sinds vrijdag zijn in de Canadese staat British Columbia al 486 mensen plots overleden, meldt een wetsdokter. En in Multnomah County in de Amerikaanse staat Oregon stierven sinds vrijdag al 45 mensen.