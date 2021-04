Duitsland zet huisartsen in en verpulvert vaccinatierecord: meer dan 650.000 inentingen op dag tijd

In Duitsland zijn gisteren niet minder dan 656.357 vaccindosissen toegediend in 24 uur tijd, bijna een verdubbeling van het vorige record. Dinsdag ging het nog om 'slechts' 366.566 vaccins die in een arm waren verdwenen.

In Duitsland worden sinds deze week naast de vaccinatiecentra de huisartsen mee ingezet in de vaccinatie, en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Doordat bovendien heel wat vaccins bleven liggen op paasmaandag, werd er eerst dinsdag al meer gevaccineerd, om dan gisteren het record helemaal te verpulveren. Per 100 inwoners komt het neer op 0,79 dosissen die werden toegediend.

Bijna de helft van alle inentingen gebeurde bij de 35.000 huisartsen die in totaal 940.000 dosissen hebben gekregen. Vanaf einde mei moeten de artsen per week 3 miljoen vaccins krijgen om toe te dienen. Per week gaan 2,25 miljoen dosissen naar de vaccinatiecentra, de rest gaat dan naar de artsen.

In totaal hebben nu 11,5 miljoen Duitsers minstens een eerste coronaprik gekregen, 13,8 procent van de bevolking. In België is 13,99 procent minstens deels gevaccineerd. Bij ons staat het dagrecord op net geen 96.000 dosissen, vorige week donderdag. Per 100 inwoners zijn dat er nog net iets meer dan het Duitse record, namelijk 0,83.

Volledig scherm Het vaccinatierecord van gisteren op de teller van het Duitse ministerie van Volksgezondheid. © Impfdashboard.de

Bilaterale gesprekken met Rusland over Spoetnik V

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn heeft ondertussen bilaterale gesprekken met Rusland aangekondigd over eventuele leveringen van het Spoetnik V-vaccin in het geval de Europese Unie het vaccin zou toelaten. “We moeten wel oppassen dat dit geen debat over een fata morgana wordt”, zei hij vanmorgen op de radio.

Eerst gaat het om de toelating door de EU. “Daartoe moet Rusland gegevens verstrekken. Zolang dat niet gebeurd is, kan er geen vergunning komen”, zei de minister in een programma van de radiozender WDR5.

Het Russische coronavaccin kan volgens een inschatting van Europees commissaris Thierry Breton op korte termijn niet helpen bij de vaccinatiecampagne van de EU. Over de vraag of vaccins uit Rusland of China konden helpen om tegen de zomer 70 procent van de volwassenen in de EU in te enten, schreeft de Fransman donderdag in een blog: “Ik vrees dat het antwoord nee is”.

De Europese Commissie zei gisterenavond dat ze voor Spoetnik V geen overeenkomsten zou sluiten zoals met andere fabrikanten als BioNTech. “Daarop heb ik in de Europese Raad van gezondheidsministers verklaard dat Duitsland dan bilateraal met Rusland zal onderhandelen, in eerste instantie over welke hoeveelheden wanneer geleverd zouden kunnen worden”, zei Spahn.

“Om echt een verschil te kunnen maken in onze huidige situatie, moeten de leveringen al in de komende twee tot vier of vijf maanden komen, anders hebben we voldoende of meer dan voldoende entstof”, aldus de Duitse minister.

Volledig scherm © AFP