Duitsland worstelt na watersnood met bergen afval en puin

New York verplicht vaccinatie voor indooracti­vi­tei­ten

3 augustus Wie in New York indooractiviteiten wil bijwonen - zoals optredens, maar ook een bezoek aan een restaurant of een fitnesscentrum - zal daarvoor een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus moeten voorleggen. De verplichting zal ook gelden voor wie op die plaatsen aan de slag is. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio bekendgemaakt. Hij wil daarmee het aantal vaccinaties in zijn stad opkrikken.