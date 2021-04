Duitsland wil vanaf 4 juli terugtrekken uit Afghanistan

Eerste Europese supercompu­ter gelanceerd in Slovenië

20 april In de Sloveense stad Maribor is dinsdag de allereerste Europese supercomputer in werking gesteld. Vega, zoals de infrastructuur heet, beschikt over een snelheid van 6,9 petaflops en moet het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in de Europese Unie een boost geven.