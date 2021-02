Duitsland wil sneltests en zelftests voor iedereen beschikbaar maken

"Ook zelftests moeten, nadat ze worden goedgekeurd, voor iedereen beschikbaar zijn", voegde Spahn toe aan zijn tweet. "Dergelijke tests kunnen sterk bijdragen tot de veiligheid van het dagelijks leven, vooral in scholen en kinderdagverblijven." Zijn ministerie zou momenteel met verschillende fabrikanten in onderhandeling zijn. Volgens verschillende Duitse media wordt op dit moment een bijdrage van één euro per test overwogen. In ons land zijn zelftesten voorlopig nog niet toegelaten. Wel werd er eind vorig jaar een proefproject opgestart met snelle antigeentesten in triagecentra en huisartsenpraktijken.