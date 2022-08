Duitsland wil rond jaarwisseling drijvende LNG-terminals in gebruik nemen

14-jarige hond die twee maanden vermist was, levend gevonden in grot in het Amerikaan­se Missouri

Goed nieuws uit de Amerikaanse staat Missouri. Daar werd de 14-jarige hond Abby levend teruggevonden nadat het beestje twee maanden lang vermist was. Abby overleefde bijna 60 dagen lang in haar eentje en werd dit weekend teruggevonden in een grot in de Amerikaanse staat in het westen van de VS.

