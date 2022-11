Duitsland wil mondmasker behouden op openbaar vervoer over lange afstand

ONZE OPINIE. “Waarom krijgen Belgen geen onafhanke­lij­ke evaluatie van het coronabe­leid?”

Nu corona weer de kop opsteekt, loert een debat over maatregelen om de hoek. “Niemand zit daarop te wachten, maar de realiteit kan er ons toe verplichten”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Belangrijk is daarentegen dat we het vorige coronabeleid eerst evalueren. Niet door mensen die het beleid mee vorm gaven, maar door onafhankelijke onderzoekers. In Nederland lukt dat. Waarom niet bij ons?”

13 oktober