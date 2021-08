Duitsland wil luchthaven van Kaboel na 31 augustus openhouden

Amerikaans leger: “IS-tak dreigt met aanval bij luchthaven Kaboel”

22 augustus Het Amerikaanse leger zegt te werken aan “alternatieve routes” naar het vliegveld van Kaboel wegens een dreiging van een tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS) op en rond de luchthaven. De Amerikaanse regering heeft mediaberichten over het gevaar van een aanslag van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) op de luchthaven van Kaboel of in de omgeving bevestigd. “De dreiging is reëel, ze is acuut en ze houdt aan”, zei de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden, Jake Sullivan, zondag op CNN.