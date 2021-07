Duitsland wil coronavaccinatie niet verplichten

Slechts 60 procent van Europeanen tevreden met toestand van democratie

9:55 Slechts 60 procent van de Europeanen is tevreden over de toestand van de democratie in Europa. In België is men nog kritischer. Zo is slechts 54 procent tevreden over de werking van de democratie in eigen land en 56 procent over die in Europa. Dat blijkt uit een bevraging van eupinions, met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting.