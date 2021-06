Duitsland wil afschaffing vetorecht in Europees buitenlands beleid

Bloederige verkie­zings­dag in Mexico: Afgehakt hoofd in stemlokaal gegooid, vijf verkie­zings­me­de­wer­kers gedood in hinderlaag

3:49 De verkiezingen in Mexico gingen zondag gepaard met opvallend veel bloedvergieten. In Terrazas del Valle, vlak bij de noordwestelijke stad Tijuana, werd in een stemlokaal een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. In de buurt werden plastic tassen gevonden met ledematen. Dat melden de lokale autoriteiten. In de staat Chiapas, in het zuiden van Mexico, werden vijf personen vermoord tijdens de voorbereidingen van de verkiezingen. Dat zegt de procureur van Chiapas.