Duitsland wijst Pools verzoek om herstelbetalingen WOII af

Poetin wil dat bioscopen documentai­res vertonen over Russisch offensief in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn regering de opdracht gegeven om voor februari “documentaires” te vertonen in bioscopen over het offensief van de Russische strijdkrachten in Oekraïne. “Het is aan het ministerie van Cultuur om voorstellen in te dienen voor de vertoning van binnenlandse documentaires in bioscopen over onderwerpen die verband houden met de speciale militaire operatie en de strijd tegen de verspreiding van de neonazistische en neofascistische ideologie”, luidt het in een bericht op de website van het Kremlin.

18:55