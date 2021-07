Duitsland voert testplicht in voor reizigers

Eerder werd al hetzelfde verwacht van vliegtuigpassagiers, nu is de testplicht dus uitgebreid naar reizigers die bijvoorbeeld de trein of de auto nemen. Met de nieuwe maatregel hoopt Duitsland de verdere verspreiding van het coronavirus aan het eind van de zomervakantie te voorkomen.

Niet-gevaccineerde personen die uit een hoogrisicogebied komen, moeten bovendien een aanmeldingsformulier invullen en een quarantaine van tien dagen in acht nemen die kan worden beëindigd met negatieve test vanaf dag vijf. Er zijn wel enkele uitzonderingen voorzien, zoals voor mensen die minder dan 24 uur de grens overgaan en voor wie enkel op doorreis is.

Voor wie in een virusmutatiegebied was, zoals Zuid-Afrika of Brazilië, is reizen naar Duitsland enkel mogelijk mits bewijs van een negatieve test, ook voor gevaccineerden.