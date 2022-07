Duitsland vindt het geen optie om gaspijpleiding Nord Stream 2 te openen

België pompt massaal gas naar Duitsland

Duitsland zoekt in ijltempo elders gas in de wereld, nu de leveringen uit Rusland steeds meer in het gedrang komen. België werd in slechts enkele maanden een van de belangrijkste aanvoerroutes, met een vijfde marktaandeel, schrijft ‘Trends’. “In juni steeg de doorvoer naar een record”, bevestigt infrastructuurbeheerder Fluxys aan het weekblad.

26 juli