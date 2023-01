“Duitsland verzet zich niet als Polen Leopard 2-tanks naar Oekraïne wil sturen”

Als Polen Leopard 2-tanks naar Oekraïne wil sturen, dan zal Duitsland zich niet verzetten. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse zaken Annalena Baerbock in een interview met de Franse televisiezender LCI.

KIJK. Uitgelegd in anderhalve minuut: dit is de Leopard 2-tank

Als Polen zou beslissen om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, dan zal Duitsland dat niet in de weg staan. “Voorlopig is de vraag nog niet gesteld, maar als het ons zou gevraagd worden dan zullen we niet weigeren”, aldus Baerbock.

Eerder hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – Duitsland opgeroepen om Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne. “Dat is nodig om de Russische agressie te stoppen, Oekraïne te helpen en de vrede in Europa snel te herstellen”, aldus de Letse minister Edgars Rinkevics, die zei ook dat hij in naam van zijn Estse en Litouwse collega’s sprak. “Duitsland heeft als leidende Europese macht een speciale verantwoordelijkheid hierover”, zei hij.

Vrijdag vond in het zuid-Duitse Ramstein een vergadering van vijftig bondgenoten van Oekraïne plaats, waar werd gesproken over de levering van zware wapens. Een besluit over de levering van Duitse Leopard 2-tanks, waar Oekraïne al lang om vraagt, werd daar echter niet genomen.

KIJK. Carolien Van Nunen: “Het is een loopgravenoorlog geworden, daarom hebben ze die Leopard 2-tanks nodig”

De kwestie rond de Duitse tanks van superieure kwaliteit ligt zeer gevoelig. Volgens Carolien Van Nunen, buitenlandjournalist bij ‘VTM Nieuws’, kunnen de tanks het verloop van de oorlog grondig beïnvloeden.

“We zien dat het nu een loopgravenoorlog is geworden. De Russen hebben zich ingegraven en er komt heel weinig beweging in dat front. Die Leopard-tanks zouden wel weer beweging kunnen brengen. Het zijn bijzonder snelle en wendbare tanks met kanonnen die een bereik van vier kilometer hebben. Ze worden beschouwd als een van de beste tanks van de wereld.” Oekraïne hoopt hiermee een keerpunt te bereiken in de oorlog.

“Tragedie van wereldformaat”

De Russische parlementsvoorzitter van de Doema waarschuwde eerder al voor een “tragedie van wereldformaat” als bondgenoten van Oekraïne Duitse Leopard 2-tanks leveren aan Kiev. “De levering van offensieve wapens aan het regime in Kiev zal leiden tot een wereldwijde catastrofe”, schreef Vjatsjeslav Volodin zondag op zijn Telegram-kanaal. Rusland zou nog “krachtigere wapens” gebruiken als de VS en de NAVO-landen wapens aan Kiev zouden leveren, waarmee gebieden kunnen worden heroverd, zei hij.