Duitsland versoepelt inreisbeperkingen voor gevaccineerde reizigers uit VK: vanaf volgende week geen verplichte quarantaine meer

Verwarring over regels voor Britse EU-inwoners die via Kanaaltun­nel naar huis reizen

Eurotunnel waarschuwt Britse burgers die in de EU wonen dat ze niet met de auto via Frankrijk kunnen reizen om vanuit het Verenigd Koninkrijk weer naar huis te keren, zo schrijft de nieuwssite Politico. Het bericht komt er nadat een Britse man die in België woont de toegang werd geweigerd tot de Kanaaltunnel, wat in tegenspraak lijkt met de officiële richtlijnen die Frankrijk online plaatste.

14:26