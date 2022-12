Duitsland verscherpt wapenwet vanwege groeiend gevaar van extreemrechtse ‘Reichsbürger’

Hoe een mysterieu­ze prins en een oud-officier een staats­greep beraamden in Duitsland

De plannen die werden beraamd in jachtslot Waidmannsheil voor een staatsgreep in Duitsland klinken als een filmscenario. De omvang van het complot is ongezien in West-Europa, zelfs de ministerposten waren al verdeeld. Hoe vergevorderd waren de plannen? En wie is de mysterieuze prins Heinrich XIII Reuss die aan het hoofd stond van de organisatie die terug wil naar de tijd vóór 1945?

8 december