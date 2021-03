Duitsland verlengt lockdown tot 19 april, mogelijk ook avondklok

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 19 april. Dat hebben de regering en de deelstaten vandaag beslist, melden Duitse media. Aanleiding is de sterke stijging van de coronacijfers als gevolg van de Britse virusvariant. Op de agenda van de vergadering over de verstrenging van de coronamaatregelen in het land staat mogelijk ook een avondklok.

De huidige lockdown werd begin deze maand met drie weken verlengd tot zeker 29 maart. Daar komen nu in ieder geval nog eens drie weken bij. Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten vergaderen sinds 14 uur over de coronamaatregelen in Duitsland. Op de agenda staan onder andere de paasvakantie en de niet-noodzakelijke reizen in binnen- en buitenland. De gesprekken hadden aanvankelijk moeten gaan over versoepelingen.

Maar de Duitse coronacijfers zien er echter verre van rooskleurig uit. De Britse virusvariant neemt al driekwart van het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland voor haar rekening en is grotendeels verantwoordelijk voor de gevreesde derde golf in het land. Het Duitse Sciensano noteerde het afgelopen etmaal 7.709 positieve tests. Dat waren er 1.105 meer dan vorige maandag en bijna 1.600 meer vergeleken met 8 maart.

Naar alle verwachring liggen daardoor de sluiting van de winkels en de scholen weer op tafel. De maatregelen die al van kracht zijn, zouden verlengd worden tot 19 april. Bedrijven moeten telewerk zoveel mogelijk promoten en hun werknemers twee keer per week laten testen.

Het meest delicate deel van de gesprekken is echter de instelling van een eventuele avondklok in de zones waar het incidentiepercentage hoger is dan 100 per 100.000 gedurende zeven dagen. Zo’n landelijke maatregel zou een primeur zijn in Duitsland sinds het uitbreken van de pandemie. Er is al een avondklok ingesteld, maar alleen heel plaatselijk.

Nog voor de instelling ervan stuit een avondklok op heel wat kritiek in Duitsland. Zo beschouwt de sociaaldemocratische partij, die toch lid is van de regerende coalitie, het als een “nutteloos instrument in een land waar mensen redelijk zijn”. Ook dagblad Bild, het meest gelezen in Duitsland, is tegen en schat dat de maatregel “40 miljoen mensen” zal treffen. Ook over de sluiting van de scholen dreigen de gesprekken pittig te worden.

Zonder de beperkende maatregelen zullen de besmettingscijfers zo snel stijgen dat in april waarschijnlijk al sprake is van een overbelasting van het gezondheidssysteem, waarschuwen virologen. Dat komt mede door het aanhoudende tekort aan vaccins en de daardoor te trage vaccinatiecampagne. In Duitsland zijn tot nu toe ruim 10 miljoen van de 83 miljoen inwoners ingeënt (12,6 procent). Van hen kregen 7,23 miljoen een eerste prik (8,7 procent) en 3,24 miljoen ook een tweede.

De gesprekken komen op een moment dat de Duitsers, volgens een opiniepeiling, na meer dan een jaar inspanningen tegen het aandraaien van de duimschroeven zijn. De vliegtuigen die vertrekken naar Mallorca, een populaire bestemming voor Duitsers, zitten vol. De ontevredenheid over de regering van Angela Merkel, wiens vaccinatiecampagne niet echt op gang komt, neemt toe.