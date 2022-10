Duitsland stuurt 'beste raketafweersysteem ter wereld': dit is hoe IRIS-T Oekraïne moet beschermen

Guterres: VN-Veilig­heids­raad moet vredes­macht voor Haïti overwegen

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft er bij de VN-Veiligheidsraad per brief op aangedrongen het verzoek van Haïti in overweging te nemen om in het land een internationale gespecialiseerde strijdmacht in te zetten, meldt een VN-woordvoerder. Een dergelijke troepenmacht zou nodig zijn om de humanitaire crisis op het Caribische eiland te helpen bezweren. Zaterdag gaven de VS al aan eenzelfde verzoek in overweging te hebben.

10 oktober