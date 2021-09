Duitsland stelt 100 miljoen vaccindosissen beschikbaar voor armere landen

Hebben zonnepane­len minder opgebracht door het slechte weer van de afgelopen maanden?

1 september De zon liet ons in juli en augustus vaak in de steek. Dat betekent ook minder goed nieuws voor het rendement van jouw zonnepanelen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap becijferde dat onze zonnepanelen in juli en augustus respectievelijk 3,91% en 4,65% minder stroom hebben geproduceerd dan vorig jaar. Ten opzichte van de hete zomer van 2019 loopt dat verschil in augustus zelfs op tot 11%. Mijnenergie.be legt uit.