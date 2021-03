Duitsland start vandaag ‘superverkiezingsjaar’: eerste exitpoll wijst op electoraal verlies voor partij Merkel

In de staat Baden-Württemberg liggen de Groenen van minister-president Winfried Kretschmann ver op kop (met 31 tot 31,5 procent). In Rijnland-Palts zou de sociaaldemocratische SPD van minister-president Malu Dreyer de grootste worden met 33,5 tot 34,5 procent, aldus gegevens van ARD en ZDF.

De CDU van Merkel leed in beide deelstaten duidelijke verliezen. In Baden-Württemberg zou de CDU 23 procent krijgen, in Rijnland-Palts nog 26,5 procent. Beide resultaten zijn de slechtste uit de geschiedenis van de partij in de twee deelstaten.

De participatiegraad in beide deelstaten is afgenomen tegenover 2016. In Baden-Württemburg lag die op 62,5 procent, tegenover 70,4 procent in 2016. In Rijnland-Palts bedroeg de participatiegraad 64 procent, tegen 70,4 procent in 2016.

“Voor de CDU is dit geen mooie avond, maar dit was te voorspellen”, aldus Wolfgang Schäuble (CDU), de voorzitter van het Duitse parlement. Positief is dat de “extreme partijen” niet gewonnen hebben, zei hij.

Uit de exitpolls blijkt dat de steun voor de rechts-populistische AfD in beide deelstaten is afgenomen, tot 12,5 procent in Baden-Württemberg en tot 10,5 procent in Rijnland-Palts. De partij is intern verdeeld en dreigt onder verscherpt toezicht te vallen van de binnenlandse inlichtingendienst BfV.

Baden-Württemberg en Rijnland-Palts gaven zondag de aftrap van een zogenaamd ‘Superwahljahr’, met ook verkiezingen in verscheidene deelstaten. De christendemocraten willen pas na die stembusgangen een kandidaat-kanselier naar voren schuiven, ook al is Armin Laschet sinds midden januari de nieuwe partijvoorzitter.

Bovendien is er sinds begin deze week het zogenaamde ‘mondmaskerschandaal’: parlementsleden Georg Nüsslein (CSU) en Nikolas Löbel (CDU) bleken een aardige stuiver - samen bijna 1 miljoen euro - te hebben verdiend aan de bemiddeling tussen producenten en afnemers van mondmaskers.

Partijkopstukken buitelden over elkaar heen om de corrupte praktijken te veroordelen, en de fractievoorzitters van CDU en CSU kondigden verregaande maatregelen binnen de partij aan om herhaling te voorkomen, maar tegelijk is er besef dat het om niet meer dan schadebeperking gaat. Nüsslein en Löbel, die trouwens uit Baden-Württemberg afkomstig is, zijn intussen uit de partij gestapt.

In Baden-Württemberg en Rijnland-Palts samen leeft goed een vijfde van de Duitse bevolking. Beide deelstaten waren bolwerken van de CDU, maar dat is al een tijdje niet meer zo. Zowel in de steden Stuttgart als in Mainz moeten de christendemocraten opboksen tegen mateloos populaire minister-presidenten, in de personen van Winfried Kretschmann van de Groenen en Malu Dreyer van de sociaal-democratische SPD. In Baden-Württemberg is de CDU momenteel junior coalitiepartner van de Groenen, in Rijnland-Palts is ze de grootste oppositiepartij.

De peilingen lijken er niet op te wijzen dat de christendemocraten in de twee deelstaten binnenkort weer een rol van betekenis gaan spelen. In Baden-Württemberg zwaait de 72-jarige Kretschmann sinds 2011 de plak. Hij was de eerste en voorlopig de enige minister-president voor de Groenen in Duitsland. Kretschmann geldt als een realpolitieker en pragmaticus die in de heimat van automerken Daimler-Benz en Porsche ook luistert naar de verzuchtingen van de auto-industrie.

Dankzij hem zijn de Groenen in het zuidwesten van het land uitgegroeid tot een volkspartij. In de peilingen ligt de partij al maanden voor de CDU, intussen bedraagt die voorsprong zelfs meer dan 10 procent. Het is verre van zeker dat de Groenen na de verkiezingen nog de christendemocraten nodig hebben als regeringspartner.

In Rijnland-Palts gaf de CDU de voorbije maanden in de peilingen de SPD steeds het nakijken, maar in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen lijkt de 60-jarige Malu Dreyer te profiteren van de ambtsbonus. In de meest recente peilingen hebben de sociaaldemocraten de christendemocraten weer ingehaald en liggen ze enkele procentpunten voorop. Dreyer regeert sinds 2013, eerst als leider van een rood-groene coalitie, daarna van een ‘verkeerslichtcoalitie’ met de Groenen en de liberale FDP.

Waarnemers achten het waarschijnlijk dat diezelfde samenstelling aan de knoppen blijft in Rijnland-Palts. De goedlachse Dreyer ligt zeer goed bij de bevolking en wordt geroemd voor de open manier waarop ze met omgaat met haar ziekte, multiple sclerose (MS).

De verkiezingen van vandaag zijn de eerste deelstaatverkiezingen bij onze oosterburen sinds het begin van de coronapandemie een jaar geleden. Vanwege de beperkingen in de strijd tegen het longvirus betekent dat geen fysieke campagnemeetings met aanvurende speeches. De strijd wordt in de plaats vooral online gevoerd en met veel verkiezingsborden in het straatbeeld. Politicologen menen dat dat gegeven de zaken voor de CDU als uitdager in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts alleen moeilijker maakt. De kans lijkt groot dat er vanavond op het nationale hoofdkwartier van de christendemocraten in Berlijn weinig reden tot vieren is.

De partij is er ook nog niet uit wie haar kandidaat-kanselier wordt die de aartsmoeilijke taak heeft in de voetsporen van Angela Merkel te treden. Normaal is dat Armin Laschet als partijvoorzitter, maar sinds enige tijd gaat de naam van Markus Söder, voorzitter van de CSU - de zusterpartij van de CDU - en ook minister-president van Beieren, over de tongen als mogelijke rivaal. Söder scoort bij de gewone Duitser een stuk beter dan Laschet, maar hij maakt volgens waarnemers alleen kans om lijsttrekker te worden als hij daarvoor wordt gevraagd door de grotere zusterpartij. En voor zover bekend is er momenteel niemand in de CDU-partijtop die voor hem een lans wil breken.

In nationale peilingen heeft de CDU/CSU voorlopig nog een comfortabele voorsprong op de Groenen en de SPD, maar de steun is aan het afbrokkelen. De onvrede over de reactie op de coronacrisis door de regering-Merkel groeit, en het zal nog even duren voordat het mondmaskerschandaal naar de achtergrond verdwijnt.

