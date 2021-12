Duitsland sluit drie kerncentrales, nog drie blijven over

De sluiting betekent dat er in 2022 slechts drie kerncentrales – in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Nedersaksen – elektriciteit zullen leveren, totdat zij ook over precies een jaar hun productie moeten stoppen. Daarmee is de kernuitstap, die onder voormalig bondskanselier Angela Merkel is begonnen, officieel een feit. De federale regering van Merkel bezegelde de kernuitstap in 2011 na de kernramp in het Japanse Fukushima in datzelfde jaar.