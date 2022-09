Duitsland sluit deal met Verenigde Arabische Emiraten voor diesel en lpg

Zwitsers stemmen over verhoging pensioen­leef­tijd voor vrouwen

Zwitsers kunnen zich zondag in een referendum uitspreken over een hervorming van het pensioenstelsel. Na vergeefse pogingen in 2004 en 2017 om het stelsel aan te passen aan de gestegen levensverwachting van mensen en de komende golf van gepensioneerden uit de babyboomgeneratie, hoopt de regering nu wel succes te boeken. Controversieel is vooral de verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen van 64 naar 65 jaar.

9:51