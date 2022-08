Duitsland sluit akkoord met families slachtoffers Olympische Spelen 1972

Oostenrijk­se regering geeft noodsteun aan energiebe­drijf met 2 miljoen klanten

De Oostenrijkse regering heeft energieleverancier Wien Energie een noodlening van 2 miljard euro toegekend. Het bedrijf, dat twee miljoen klanten bedient en in handen is van de stad Wenen, was in financiële problemen geraakt.

14:27