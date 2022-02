Duitsland schort goedkeuring gaspijpleiding Nord Stream 2 op

Scholz gaf aan geen certificering te zullen geven voor de ingebruikname van de pijplijn, die al klaar is, maar nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid wacht. Hij heeft het ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven een leveringszekerheidsrapport over de pijplijn in te trekken, waardoor het goedkeuringsproces dus stil komt te vallen.

“Concrete stap”

Scholz waarschuwde dat het stoppen van Nord Stream 2 een “eerste concrete stap” is als het gaat om sancties tegen Rusland na de erkenning door Moskou van twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. Meer sancties kunnen volgen, aldus de bondskanselier.

Eerder op de dag had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al een “onmiddellijk” einde van Nord Stream 2 geëist. Volgens hem moet Rusland gestraft worden. Zelensky riep ook op tot meer harde sancties.

Volledig scherm De controversiële pijplijn Nord Stream 2 (rode lijn) zou parallel lopen met de bestaande pijplijn Nord Stream 1 (blauwe lijn). © DM

10 miljard euro

Nord Stream 2 loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland. De constructiekosten van de 1.230 kilometer lange pijpleiding zouden 10 miljard euro bedragen. Dankzij de gaspijpleiding is Rusland voor gasexporten naar Europa veel minder afhankelijk van de leiding die loopt via Oekraïne. Oekraïne dreigt dan weer miljarden euro’s aan transitinkomsten mis te lopen, omdat de leiding niet over eigen bodem, maar via de Oostzee loopt.

Nord Stream 2 zou jaarlijks 55 miljard kubieke meter gas transporteren van Rusland naar Duitsland, goed voor de bevoorrading aan 26 miljoen gezinnen.

In september vorig jaar werd de pijpleiding al voltooid, maar ze was dus nog altijd niet in gebruik genomen. De beslissing van Duitsland om het goedkeuringsproces voor Nord Stream 2 op te schorten, legt stilstand op, vertelt onze geldexpert Paul D’Hoore in de studio van HLN Live.

Want hoe meer kanalen er zijn die gas aanleveren, hoe beter voor de concurrentie op de markt en hoe lager de prijzen zullen zijn. “Als er nu een kanaal wordt afgesneden, dan gaan importeurs het ergens anders moeten zoeken. Je kan niet zomaar de capaciteit opdrijven, dus zal de prijs van gas vanzelf omhoog gaan”, schetst D’Hoore de situatie.

Quote Het project is gericht tegen Oekraïne en vergroot onze afhanke­lijk­heid van Russisch gas. Duits minister van Landbouw en Voeding, Cem Özdemir

De roep om Nord Stream 2 af te blazen weerklonk al steeds luider in Duitsland. Een minister in de regeringscoalitie zei tegen radiozender Deutschlandfunk dat het project moet worden stopgezet. “Ik heb het project nooit begrepen. Het project is gericht tegen Oekraïne en vergroot onze afhankelijkheid van Russisch gas”, aldus Cem Özdemir, minister van Landbouw en Voeding.

“Donkere dag”

Vanuit de oppositie in Berlijn is er ook steeds grotere weerstand tegen de gaspijplijn. Een woordvoerder van de CDU gaf tegen Deutschlandfunk aan geen toekomst meer te zien voor Nord Stream 2. “Ik eis dat de pijplijn niet in gebruik wordt genomen”, aldus Jürgen Hardt, die namens de CDU woordvoering over buitenlandse zaken doet. Volgens hem zijn de acties van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne een “donkere dag in de Europese geschiedenis”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock had vorige week al gezegd dat als Rusland Oekraïne zou binnenvallen Nord Stream 2 onderdeel zal worden van een pakket sancties tegen Moskou. De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder al dat er een einde zou komen aan Nord Stream 2 bij een Russische inval. De Britse premier Boris Johnson verklaarde vandaag eveneens dat het project afgeblazen moet worden.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne kort uitgelegd:

Volledig scherm Archieffoto van werkzaamheden aan Nord Stream 2 in de buurt van het Russische Kingisepp. © REUTERS

Volledig scherm 'Nord Stream 2'-site in Lubmin, in het noorden van Duitsland. © AP