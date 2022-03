Duitsland registreert record van meer dan 300.000 dagelijkse coronabesmettingen

Nu de coronacij­fers opnieuw stijgen. Zo staat uw ziekenhuis ervoor: “UZ Leuven stelt niet-dringende ingrepen uit”

In een grotendeels mondmaskervrije samenleving lijkt corona even niet meer aan de orde te zijn, maar nu neemt het aantal besmettingen weer fors toe. Uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt immers dat er momenteel meer dan 2.000 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Maar wat is de oorzaak van die stijging, weegt de instroom op de normale ziekenhuiswerking en is er nog voldoende personeel? Onze redactie zocht het uit.

15 maart