Duitsland op weg naar drie weken strenge lockdown: steeds meer deelstaten willen snel nieuwe maatregelen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wil dat er meteen een nieuwe lockdown komt in Duitsland vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen. Hij vindt dat er niet gewacht moet worden tot na kerst. Seehofer zei tegen het weekblad Der Spiegel dat een lockdown de enige manier is om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen. “Als we wachten tot kerst, hebben we nog een maand last van de hoge besmettingsaantallen.” Steeds meer deelstaten steunen Seehofer in zijn oproep.