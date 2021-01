Duitsland onderzoekt uitstel van tweede inenting met vaccin Pfizer

Politie­agent schenkt kerstdiner aan gezin dat voedsel probeerde te stelen

3 januari Een Amerikaanse politieagent heeft zijn hart laten spreken. Toen Matt Lima in de Amerikaanse staat Massachusetts werd opgeroepen voor een diefstal in een supermarkt, besloot hij om de stelende familie niet aan te klagen. In plaats daarvan schonk hij hen waardebonnen voor een kerstdiner.