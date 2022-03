Duitsland neemt megajacht van Russische oligarch met grootste zwembad ooit in beslag

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.



Het vaartuig, de 156 meter lange Dilbar, is volgens ‘Forbes’ in Hamburg in beslag genomen. Het vaartuig lag er sinds oktober vorig jaar voor herstel in een dok van het bedrijf Blohm+Voss. Oesmanov kocht het vaartuig in 2016 naar verluidt voor 600 miljoen dollar (vergelijkbaar met 703 miljoen dollar of 634 miljoen euro vandaag). Het jacht lag sinds oktober op een scheepswerf in Hamburg voor onderhoud. Aan boord zijn onder meer het grootste zwembad dat ooit op een jacht is aangelegd, twee helikopterplatforms en een sauna.