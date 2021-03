Duitsland neemt Mallorca-maatregel, maar als het van Merkel afhangt, wordt er dit jaar helemaal niet gereisd

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 18 april. Dat hebben de regering en de deelstaten gisteren beslist, zo verklaarde bondskanselier Angela Merker afgelopen nacht tijdens een persconferentie. Aanleiding voor de verlenging is de sterke stijging van de coronabesmettingen als gevolg van de Britse virusvariant. Van 1 tot 5 april, tijdens het paasweekend, zal het openbare leven in het land grotendeels stilgelegd worden. De regering veranderde ook haar teststrategie. Dit om te voorkomen dat Duitse toeristen de pandemie in eigen land na een vakantie in het buitenland verder aanwakkeren.

De sociale contacten rondom de paasdagen moeten worden beperkt, klonk het vanochtend op een persconferentie na overleg van meer dan 11 uur lang tussen de federale overheid en de deelstaten. De meeste winkels (uitgezonderd supermarkten) zijn tussen 1 en 5 april gesloten en kerkdiensten mogen alleen online plaatsvinden.

Lees ook Partijgenote (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba

“Vijf dagen lang geldt het principe #WirBleibenZuHause (wij blijven thuis, red.)”, staat in een document van de regering. Witte Donderdag (1 april) en Stille Zaterdag (3 april) worden dit jaar dit jaar dus ook beschouwd als rustdagen.

Het plan om tijdens Pasen tijdelijk iets meer bezoek thuis toe te laten, werd van de tafel geveegd. Private bijeenkomsten mogen enkel plaatsvinden met het huishouden en één ander huishouden, of maximaal vijf personen. Kinderen onder de 14 jaar moeten niet worden meegerekend.

“Zeer serieuze situatie”

Merkel sprak over “een nieuwe pandemie” met een dominante Britse variant. “We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie”, zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren. Markus Söder, minister-president van de belangrijke deelstaat Beieren, had het over “de gevaarlijkste fase van de pandemie”.

De afgelopen 24 uur zijn er 7.485 nieuwe besmettingen gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano. Dat zijn er fors meer dan vorige week dinsdag (5.480). In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 250 sterfgevallen opgelopen tot 74.964.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Angela Merkel (midden), de minister-president van Beieren (rechts) Markus Söder en de burgemeester van Berlijn Michael Müller tijdens de persconferentie. © AFP

Noodrem

De huidige lockdown werd begin deze maand nog met drie weken verlengd tot zeker 29 maart. Daar komen nu in ieder geval nog drie weken bij. Op 12 april bespreken bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten hoe het daarna verder gaat.

Ze beslisten ook dat de op 3 maart afgesproken ‘noodrem’ consequent moet worden toegepast. Dat betekent het terugdraaien van versoepelingen als de zeven dagen incidentie (het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) hoger is dan 100. Niet alle regio’s doen dat nu. In ongeveer de helft van de 401 regio’s ligt dit weekcijfer boven de 100, zo blijkt uit de cijfers op de website van het Duitse RIVM, de tegenhanger van Sciensano.

Een algemene avondklok komt er niet. Merkels kanselarij had nachtelijke uitgaansbeperkingen voorgesteld zoals in onder andere ons land en Nederland om de derde golf te breken, maar de deelstaten willen dit zelf beslissen. In Beieren geldt in regio’s met een incidentie boven de 100 al een avondklok tussen 22 uur en 5 uur.

Reizen en Paasvakantie

Groot twistpunt waren de niet-essentiële binnen- en buitenlandse reizen. Alle burgers worden aangemaand om thuis te blijven tijdens de paasvakantie en de regering handhaaft het verbod op toeristische overnachtingen, maar schrapte vorige week wel onder andere Mallorca als risicogebied. Duitsers hebben nog wel een negatieve PCR-test nodig, maar er is geen testplicht en quarantaine meer bij terugkeer.

De beslissing veroorzaakte een run op vluchten naar het Spaanse eiland, dat vaak “de zeventiende deelstaat” wordt genoemd, omdat de bestemming zo veel Duitse reizigers lokt.

Afgesproken is nu dat er een testplicht voor vertrek wordt ingevoerd voor alle buitenlandse vluchten naar Duitsland. Tot nu toe geldt dat alleen voor reizigers uit hoogrisicogebieden. Wie uit ‘normale’ risicogebieden komt, moet zich 48 uur na terugkeer laten testen, maar dat is lastig te controleren en wordt met de nieuwe regeling overbodig.

Mallorca-maatregel

De testplicht is vooral bedoeld voor de ongeveer 40.000 Duitsers die na de paasvakantie terugkeren uit Mallorca. Gelet op de grote aantrekkingskracht van het eiland, roepen Berlijn en de deelstaten luchtvaartmaatschappijen in Duitsland op om geen extra vluchten meer aan te bieden tussen 27 maart en 10 april. “Ik kan niet ontkennen dat we eigenlijk het reisadvies geven dat men dit jaar gewoonweg niet op reis moet gaan”, zei Merkel vanochtend na het corona-overleg, aldus de Duitse krant Bild. De bondskanselier is allesbehalve blij dat Mallorca opnieuw toegankelijk is voor vakantiegangers.

Volledig scherm (Archieffoto) © REUTERS

Buitenhoreca

De aangekondigde maatregelen zijn de strengste lockdownmaatregelen sinds het begin van de pandemie in Duitsland. Begin maart, toen de coronacijfers nog daalden, spraken de bondskanselier en ministers-presidenten nog wel stapsgewijze versoepelingen af. Onder andere kappers, boekhandels, tuincentra en doe-het-zelfzaken mochten weer open, en shoppen op afspraak in niet-essentiële winkels werd mogelijk.

Scholen, die onder de bevoegdheid vallen van de deelstaten, keerden vanaf 22 februari gefaseerd terug naar klassikaal onderwijs, kinderdagverblijven schakelden van noodopvang over op de normale modus. De heropening van buitenhoreca, cultuurinstellingen en binnen- en contactsportgelegenheden zou vanaf 22 maart weer mogelijk kunnen zijn, mits de zeven dagen incidentie niet zou verslechteren. Dat gebeurde helaas wel, vooral door toedoen van de Britse virusvariant.

Deze mutatie neemt in Duitsland al driekwart van het aantal nieuwe besmettingen voor haar rekening en is grotendeels verantwoordelijk voor de gevreesde derde golf in de Bondsrepubliek.

Waarschuwing

Zonder de beperkende maatregelen zullen de besmettingscijfers zo snel stijgen dat in april waarschijnlijk al sprake is van een overbelasting van het gezondheidssysteem, waarschuwen virologen. Dat komt mede door het aanhoudende tekort aan vaccins en de daardoor te trage vaccinatiecampagne. In Duitsland zijn tot nu toe pas iets meer dan 10 miljoen van de 83 miljoen inwoners ingeënt, ofwel 12,6 procent. Van hen kregen 7,23 miljoen een eerste prik (8,7 procent) en 3,24 miljoen ook een tweede.