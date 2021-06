Duitsland meldt laagste stijging coronagevallen sinds augustus

Dode nadat automobi­list inrijdt op menigte tijdens Pri­de-parade in Florida

20 juni De chauffeur van een pick-uptruck is zaterdag (lokale tijd) ingereden op een menigte die zich verzamelde voor een Pride-parade in Zuid-Florida. Volgens Amerikaanse media is minstens één man om het leven gekomen en een andere zwaar gewond. Onduidelijk is of het om een ongeluk gaat of dat de automobilist doelbewust de mensenmassa heeft proberen te raken. De bestuurder die kort na het incident is aangehouden, sprak van een ongeluk. Hij zou deelnemer zijn geweest van de parade en lid van een homokoor.