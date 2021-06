Duitsland meldt 'babyboom' een jaar na corona: “Al geleden van 1998"

"Hij beschermde Biden": ouders smeken Amerikaan­se president om op te komen voor hun zoon die in Russische cel zit

14 juni Trevor Reed was marinier onder de regering-Obama. In die hoedanigheid beschermde hij vicepresident Joe Biden. Nu zit de man al twee jaar te verkommeren in een cel in Rusland na een woordenwisseling met Russische agenten. “Hij wordt vastgehouden als een pion in een politiek geschil tussen twee landen waarin hij geen aandeel heeft”, stellen zijn ouders, Paula en Joey Reed. Hun niet mis te verstane boodschap aan de Amerikaanse president luidt dan ook om op te komen voor hun zoon: “Het is tijd om hem weer naar Texas te laten komen”.