Duitsland levert Patriot-luchtafweersysteem aan Oekraïne

KIJK. Zus Nathalie belde met Olivier Vandecas­tee­le in beruchte Evin-gevangenis: “Hij zit er in een kleine cel, zonder matras en zonder deken”

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele zit in de Evin-gevangenis in Iran. Zijn zus Nathalie kon met hem bellen. Hij vertelde haar dat hij in een kleine cel zit, zonder matras en zonder deken. Hij kampt ook met gezondheidsproblemen. “Hij gaat dat niet meer volhouden”, vertelt ze aan VTM NIEUWS. “Hij heeft ons gezegd: “Ik kan dat niet meer volhouden.”