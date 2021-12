Duitsland legt morgen drie van zes laatste kerncentrales stil

Na de kernramp met de Japanse reactor in Fukushima in 2011 besloot Duitsland zijn kernuitstap ter versnellen. Na 35 jaar worden de reactoren van Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen C morgen stilgelegd. De laatste drie kerncentrales - Isar 2, Emsland en Neckarwestheim II - volgen eind 2022.

De Duitse kernuitstap is onomkeerbaar. Duitsland - de grootste economie van Europa - heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen vooropgesteld. “Voor de energie-industrie in Duitsland is de uitfasering van kernenergie definitief,” zegt Kerstin Andreae, voorzitter van de raad van bestuur van de Duitse vereniging voor Energie- en Waterindustrie (BDEW).

Hernieuwbare energie

De zes kerncentrales waren in 2021 goed voor ongeveer 12 procent van de Duitse elektriciteitsproductie, zo blijkt uit voorlopige cijfers van BDEW. Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg bijna 41 procent, terwijl steenkool iets minder dan 28 procent en gas ongeveer 15 procent opleverde.

Met een uitbreiding van de infrastructuur voor wind- en zonne-energie, wil Duitsland dat tegen 2030 80 procent van de geproduceerde elektriciteit gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen.

De nieuwe regering, die van plan is scherpere maatregelen te nemen tegen de klimaatopwarming, houdt in haar regeerakkoord vast aan de geleidelijke afschaffing van kernenergie. Robert Habeck, minister van Economie en Klimaatbescherming, verwacht niet dat de anti-kernenergie-consensus in Duitsland zal afzwakken, zo zei hij woensdag.

“Niet het echte einde”

Milieugroeperingen juichen de stap toe, maar waarschuwen dat 2022 niet echt het einde van het nucleaire tijdperk in Duitsland betekent. “Er zullen nog steeds uraniumverrijkingsfabrieken in Duitsland zijn, zoals die in Gronau,” zegt Arne Fellermann van de milieuorganisatie BUND. “En er is ook een onderzoeksreactor in Garching die nog steeds werkt met uranium dat geschikt is voor wapens.”

Verwacht wordt dat de ontmanteling van de kerncentrales tot 2040 zal duren. Veel werknemers blijven na het stilleggen van de faciliteiten aan de slag om zich daarop toe te leggen.

Het Duitse nutsbedrijf E.ON raamt de totale kosten voor de ontmanteling op 1,1 miljard euro per centrale. In 2020 trok E.ON 9,4 miljard euro uit voor de nucleaire post-operationele fase, met inbegrip van de ontmanteling van de installatie, de verpakking en opruiming van radioactief afval.

