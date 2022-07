"Duitsland kijkt aan tegen grootste energiecrisis ooit”, zegt Duitse minister van Economie

“Binnen enkele maanden en slechts een paar jaar zullen we ervoor zorgen dat we deze afhankelijkheid afbouwen”, beloofde Habeck. Hij verwees daarvoor naar investeringen in waterstof. “Dat is de toekomst”, klonk het.

Maar die levert nog geen oplossing voor de komende winter. Habeck waarschuwde de Duitse gezinnen dat ze de komende maanden honderden euro’s meer zullen moeten betalen voor hun gasfactuur. Niet alleen is de gasprijs fors gestegen, vanaf oktober mogen gasleveranciers voor hun extra kosten ook een heffing doorrekenen aan de klanten. Hoeveel die zal bedragen, is nog niet bekend, maar Habeck schat die op 1,5 à 5 eurocent per kilowattuur. Op een jaarfactuur zou het dus om enkele honderden euro’s extra per huishouden gaan, verwacht de economieminister. Eind augustus zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de omvang van de heffing. Gezinnen met financiële problemen zullen wel steun ontvangen, aldus Habeck, maar hij trad niet in detail.