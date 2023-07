Duitsland investeert 8 miljard euro in 60 nieuwe Chinook-helikopters

McDonald’s lanceert bruiloft­pak­ket met honderden chicken nuggets en burgers

McDonald’s introduceert een historische verandering in hun menu met de lancering van een bruiloftspakket ter waarde van 185 pond (216,02 euro). Dit nieuwe aanbod is van start gegaan in Jakarta, Indonesië. De gasten kunnen kiezen tussen 100 kipburgers en 100 McNuggetdozen, of dezelfde hoeveelheid cheeseburgers en kipvingers.