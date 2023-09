Duitsland importeert steeds meer olie uit India ... dat Russische olie raffineert

Piek in fossiele brandstof­fen voor 2030 bereikt

De vraag naar alle fossiele brandstoffen zal in de komende jaren van het huidige decennium zijn piek bereikt hebben. Maar de daling van de vraag naar olie, aardgas en steenkool zal niet snel genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Dat zegt Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA) vandaag in een opiniestuk in de Britse zakenkrant The Financial Times.