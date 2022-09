Duitsland hervat militaire missie in Mali

Het Duitse leger neemt de draad van zijn “operationele bijdrage” aan de VN-missie in Mali dinsdag weer op, meldt een woordvoerder van de Bundeswehr. Na een conflict met de Malinese autoriteiten, over toegang tot het luchtruim, had Berlijn vorige maand zijn missie opgeschort.

De VN-missie in het West-Afrikaanse land is een vredesmacht die de veiligheid in het land moest versterken na de opstand van Toearegs in 2012. Die opstand vormde de start van het gewapend conflict dat sindsdien in alle hevigheid is blijven woeden.

De junta die in mei vorig jaar de macht greep had de Bundeswehr-troepen herhaaldelijk overvliegrechten ontzegd. Die rechten hebben de Duitsers nodig voor troepenrotatie. Ongeveer 1.000 Bundeswehr-soldaten worden momenteel ontplooid binnen de VN-missie Minusma.

Mali, dat ongeveer 20 miljoen inwoners telt, heeft sinds 2012 drie militaire staatsgrepen gekend en wordt als uiterst onstabiel beschouwd.

Sinds de meest recente staatsgreep in mei 2021 wordt het land geleid door een militaire overgangsregering die nauwe betrekkingen onderhoudt met Rusland. Zo is de paramilitaire Wagnergroep aanwezig in het land, volgens Bamako weliswaar enkel voor militaire opleidingen.