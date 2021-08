Duitsland hervat evacuatiemissie in Afghanistan

INTERVIEW. Belgische militair die op missie was in Afghanis­tan: “Is alles voor niets geweest?”

16 augustus Ontgoocheling. Dát is wat Loïc (*) voelt nu de westerse troepen zich volledig terugtrekken uit Afghanistan. De dertiger was als Belgische militair in het totaal acht maanden aan de slag in de hoofdstad Kaboel. “Ik ken collega’s die hun huwelijk op de klippen zagen lopen terwijl ze op missie waren. Of de geboorte van hun kinderen hebben moeten missen. En voor wat eigenlijk?” Een analyse van de situatie tot nu toe.