Duitsland herdenkt zijn 80.000 coronadoden

Frankrijk “Fier op wat we gedaan hebben”: ontvoer­ders van Mia (8) zijn complotden­kers die sociale diensten als instituut voor pedofilie zien

17 april In Frankrijk is er voorlopig nog geen spoor van het ontvoerde meisje Mia (8). De speurders houden ernstig rekening met de piste dat haar moeder met haar naar het buitenland gevlucht is. De drie mannen die de kidnapping uitvoerden, zitten intussen wel achter slot en grendel. Allen behoren ze tot het milieu van complotdenkers. In onderlinge berichten dreigden ze er onder meer mee vaccinatiecentra op te blazen en... kinderen te ontvoeren. “We zijn fier op wat we gedaan hebben”, klinkt het in hun verhoor. Sociale diensten zien ze eerder als een instituut voor pedofilie.