Duitsland heeft dossier over Navalny aan Moskou bezorgd

Armin Laschet verkozen tot nieuwe voorzitter van partij bondskanse­lier Angela Merkel

13:13 Armin Laschet wordt de nieuwe leider van de Duitse christendemocraten, de partij van bondskanselier Angela Merkel. De centrumkandidaat, die vandaag nog premier is van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, kreeg zaterdag tijdens een online partijcongres de steun van een meerderheid van de ruim 1.000 partijafgevaardigden. Of de nieuwe CDU-leider tegelijk de kandidaat-kanselier wordt, is echter nog geen uitgemaakte zaak, maar Laschet zit nu alvast in poleposition.