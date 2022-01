Duitsland halveert periode die officieel geldt als "genezen van corona"

Piek omikron­golf lijkt bereikt of zelfs voorbij in enkele Europese landen: zo staan wij ervoor

Er komen hoopvolle signalen uit landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, dat de piek van de omikrongolf wel eens bereikt of zelfs voorbij zou kunnen zijn. Ook Europees directeur Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet het zich deze week ontvallen en hij meldde erbij dat dit “een beetje vroeger dan verwacht” was. Maar hoe is de situatie in Europa nu exact? En hoe staan wij er eigenlijk voor? Want vanmorgen leek de stijging van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen in ons land te vertragen in de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Biostatisticus Geert Molenberghs licht toe.

15 januari