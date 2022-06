Duitsland haalt een derde van energie uit steenkool

Steenkool is in Duitsland nog steeds de belangrijkste energiebron voor de elektriciteitsproductie. Toch is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen de laatste tijd toegenomen. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse bureau voor de statistiek.

In het eerste kwartaal van 2022 was meer dan de helft (52,9 procent) van het totale opgewekte elektriciteitsvolume van 143,8 miljard kilowattuur afkomstig van conventionele energiebronnen zoals steenkool, aardgas en kernenergie. Hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en biogas droegen voor 47,1 procent bij, aldus het in Wiesbaden gevestigde agentschap.

Terwijl de hoeveelheid elektriciteit uit conventionele bronnen die in het net is ingevoerd met 8 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, was er een stijging van 21 procent bij de hernieuwbare energiebronnen.

De belangrijkste energiebron in de eerste drie maanden van het lopende jaar waren bruinkool en steenkool met samen een aandeel van 31,5 procent in het totale elektriciteitsvolume. De hoeveelheid met steenkool gestookte elektriciteit in de Duitse netten is met 12,5 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Windenergie, de op één na belangrijkste energiebron, droeg in het eerste kwartaal voor 30,1 procent bij aan de elektriciteitsproductie in Duitsland. Dat de hoeveelheid windenergie binnen een jaar met 28,8 procent is toegenomen, is vooral te danken aan het feit dat het eerste kwartaal van 2021 relatief windstil was, zo wordt uitgelegd.

De hoeveelheden elektriciteit die zijn opgewekt met behulp van aardgas (-17 procent) en kernenergie (-49 procent) zijn aanzienlijk gedaald. Als gevolg van de geleidelijke afschaffing van kernenergie is deze nu nog slechts goed voor 6 procent van de totale hoeveelheid elektriciteit die in het net wordt ingevoerd, aardgas voor 13 procent.

