Duitsland gaat geen wapens aan Oekraïne leveren, wél veldhospitaal

Wat denken Vlamingen in Oekraïne over de spanningen? “Je voelt dat er iets in de lucht hangt, maar panikeren doen ze hier niet snel”

Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? De Amerikaanse president Joe Biden denkt dat zijn Russische collega Vladimir Poetin het wél zal doen: Oekraïne binnenvallen. Drie Vlaamse ondernemers over leven onder hoogspanning in Oost-Europa. “Voorlopig zijn het vooral mijn vrienden in België die vragen of ik nog geen helm kocht.”

21 januari