Duitsland gaat dan toch F-35-straaljagers kopen

Eerder had de Duitse overheid nochtans bedenkingen bij een mogelijke aankoop van Amerikaanse F-35's, die de plannen om met Frankrijk een Europees gevechtsvliegtuig te bouwen zou tegenwerken. Dat toekomstige Europese toestel is gekend onder de naam Futur Combat Air System (FCAS) in het Engels en Système d’avion de combat du futur (SCAF) in het Frans.